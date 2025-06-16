وزير الدفاع الباكستاني للجزيرة مباشر: هذه حقيقة طلب إيران مساعدتها عسكريا (فيديو)

دعا وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، الدول الإسلامية إلى مواجهة خطر التهديد الإسرائيلي.

وأكد آصف في مقابلة مع الجزيرة مباشر، ضرورة مساعدة إيران في مواجهة “عدوان” إسرائيل، التي وصفها بأنها “دولة مارقة يحكمها مارقون وليست لها أي شرعية في فلسطين دون حل الدولتين”.

ونفى الوزير تقديم إيران طلبا لباكستان لمساعدتها عسكريا في الوقت الحالي.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الدفاع الباكستاني للجزيرة مباشر: