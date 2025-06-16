وزير الدفاع الباكستاني للجزيرة مباشر: هذه حقيقة طلب إيران مساعدتها عسكريا (فيديو)
16/6/2025-|آخر تحديث: 02:59 PM (توقيت مكة)
دعا وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، الدول الإسلامية إلى مواجهة خطر التهديد الإسرائيلي.
وأكد آصف في مقابلة مع الجزيرة مباشر، ضرورة مساعدة إيران في مواجهة “عدوان” إسرائيل، التي وصفها بأنها “دولة مارقة يحكمها مارقون وليست لها أي شرعية في فلسطين دون حل الدولتين”.
ونفى الوزير تقديم إيران طلبا لباكستان لمساعدتها عسكريا في الوقت الحالي.
وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الدفاع الباكستاني للجزيرة مباشر:
- العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني توسع ليشمل اليمن والآن إيران.
- العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة وعلى إيران يشكل جرائم حرب.
- يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى إيران فورا.
- الولايات المتحدة الداعمة للدولة المارقة إسرائيل بإمكانها لعب دور محوري لوقف العدوان.
- على الولايات المتحدة التوقف عن دعم الدولة المارقة إسرائيل.
- علينا بذل الجهود الدبلوماسية ومساعدة إيران في مواجهة هذا العدوان.
- إيران لم تقدم لنا طلبا بمساعدة عسكرية.
- نراقب الوضع ونأمل أن تسهم الجهود التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في التهدئة والتوصل إلى حلول دبلوماسية.
- إذا تصاعدت الأمور سنرد حتما لكننا لا نرى تصعيدا الآن.
- على الدول الإسلامية أن تواجه خطر التهديد الإسرائيلي.
- يجب إقامة دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين وإلا فإن السلام سيكون هشا وستسمر التهديدات الإسرائيلية في المنطقة.
- إسرائيل دولة نووية لكنها لم توقع أي اتفاقية دولية في مجال التسلح النووي.
- لا يحق لإسرائيل استهداف المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع للرقابة الدولية.
- من حق إيران امتلاك برنامج نووي وهي تعتبر الضحية في هذا الصراع.
- إذا أفلتت إسرائيل من العقاب فسيزعزع ذلك السلام في المنطقة وخارجها.
- ليست لنا علاقات مع إسرائيل وعلى العالم الإسلامي أن يراجع علاقاته معها فهي تشكل تهديدا للمنطقة.
- متضامنون مع الأشقاء في إيران وجاهزون للكفاح من أجلهم في المنظمات الدولية.
- إسرائيل دولة مارقة يحكمها مارقون وليست لها أي شرعية في فلسطين دون حل الدولتين.
- على الدول الغربية أن تصغي لشعوبها وأن تسحب دعمها لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة مباشر