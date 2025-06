أنذر بإخلاء طهران وغادر قمة زعماء السبع.. ترامب يطلب مجلس الأمن القومي الأمريكي بغرفة العمليات

أفادت قناة فوكس نيوز، فجر الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات عقب عودته من قمة زعماء مجموعة السبع المنعقدة في كندا، بعد نحو ساعتين من إنذاره العاصمة الإيرانية طهران بـالإخلاء الفوري.

وقالت القناة الأمريكية إنها “علمت بأن ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات لعودته”، ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل بشأن حيثيات هذا الطلب.

لكن رويترز نقلت عن ترامب، قوله “يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن”، مضيفا: “يجب ان أعود باكرًا والأسباب واضحة”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن “ترامب سيغادر قمة زعماء السبع المنعقدة في كندا، الليلة، وذلك نظرا للتطورات في الشرق الأوسط”.

وفجر الجمعة الماضي، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت قتلى وجرحى وأضرار مادية كبيرة.

وفي هذا الصدد، نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، قوله: “ما يحدث حالياً هو فرض السلام من خلال القوة، ووظيفتنا هي إظهار القوة”.

وأضاف: “نتمركز دفاعياً في المنطقة لنكون أقوياء أثناء السعي لتحقيق السلام، وسنكون أقوياء في الدفاع عن أصولنا في الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن “ترمب لا يزال يسعى لاتفاق مع إيران”.

وتابع “موقفنا بعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا لم يتغير وإسرائيل في حالة دفاع عن النفس”.

وأردف هيغسيث “مهمتي ضمان سلامة أفرادنا بنشر الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي ومضادات الطائرات المسيرة”.

في السياق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن “القوات الأمريكية تحافظ على وضعها الدفاعي، وهذا لم يتغير” وأن “واشنطن ستحمي قواتها ومصالحها”.

وفي وقت سابق، نشر ترامب تغريدة على منصة تروث سوشيال، أنذر فيها جميع المتواجدين في العاصمة طهران بـإخلائها فورا، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وهو ما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي.

وقال ترامب في المنشور “كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبتُ منهم توقيعه”.

وأضاف “يا له من عار، يا له من إهدارٍ للأرواح البشرية، ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”.

وفي منشور آخر، قال ترامب: “أمريكا أولا تعني الكثير من الأمور العظيمة، منها لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”، وختم قائلا: “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”.

فيما أعادت صفحة البيت الأبيض على منصة إكس نشر تغريدة ترامب، في تأكيد لهذا الإنذار الذي يطالب بإخلاء طهران فورا.

"Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA

