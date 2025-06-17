إعلام إسرائيلي: إيران غيرت تكتيكاتها في إطلاق الصواريخ

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن إيران غيرت تكتيكها في إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأضافت أن هذا التغيير يتمثل في أنها أصبحت تطلق صواريخ قليلة جدا في كل رشقة، مقارنة بالأيام الأولى للحرب.

وفي تفسير هذا التغيير، قالت الصحيفة إن ذلك ربما يرجع إلى الاقتصاد في الصواريخ بسبب محدوديتها، أو تمكن الجيش الإسرائيلي من ضرب قدرات إطلاق الصواريخ الإيرانية.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، زعمه أن الجيش دمر 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مدعيا أن هذا سبب انخفاض إطلاقها.

لكن العميد أحمد وحيدي، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، ردّ على التقارير التي تفيد بانخفاض مخزون إيران من الصواريخ، واصفا إياها بأنها “مزحة”، مؤكدا أن إيران لم تستخدم بعد قدراتها الصاروخية الحديثة بشكل استراتيجي.

وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية “ننتظر اللحظة المناسبة لإدخال الجيل الجديد من الصواريخ والمنظومات المتطورة إلى الميدان”.

وشدد العميد وحيدي على أن الأيام المقبلة ستكشف عن مستوى غير مسبوق من الابتكار العسكري الإيراني، مؤكدا أن “العدو سيُفاجَأ بما نحمله من قدرات وخطط ميدانية”.

وأضاف “ميزان القوى يتحول يوما بعد يوم لصالح إيران، وقد نلجأ لاستخدام قدرات أخرى لم تُكشف بعد”.

وختم وحيدي حديثه بالتأكيد على أن إيران تملك “اليد العليا في إيلام الكيان الصهيوني”، مضيفا “في القريب العاجل، سيرى الجميع حجم القوة والاقتدار الذي تتمتع به قواتنا المسلحة في مختلف المجالات العسكرية”.

وتواصل إيران إطلاق دفعات من الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ردا على الهجمات التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الجاري.