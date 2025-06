بعد إنذار ترامب سكان طهران.. الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل

دعت السفارة الصينية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، المواطنين الصينيين إلى العودة أو مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أسرع وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني ​​واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي إشعار عبر “وي تشات” قالت السفارة الصينية: “في الوقت الحالي، يستمر الصراع الإسرائيلي الإيراني في التصاعد مع تضرر المنشآت المدنية وتزايد الخسائر المدنية مما يزيد الوضع الأمني ​​سوءا”.

وأوصى الإشعار المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه الأردن.

ويأتي الإشعار الصيني، بعدما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر قمة زعماء الدول السبع المنعقدة في كندا، الليلة، وذلك نظرا للتطورات في الشرق الأوسط.

وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في منشور على إكس، إن “ترامب سيغادر الليلة (كندا) بعد العشاء مع رؤساء الدول”.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن “ترامب طلب إعداد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي ليترأسه حال وصوله البيت الأبيض من كندا الليلة”.

وفي وقت سابق، نشر ترامب تغريدة على منصة تروث سوشيال، أنذر فيها جميع المتواجدين في العاصمة طهران بـإخلائها فورا، بالتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وهو ما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي.

وقال ترامب في المنشور “كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبتُ منهم توقيعه”.

وأضاف “يا له من عار، يا له من إهدارٍ للأرواح البشرية، ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”.

وفي منشور آخر، قال ترامب: “أمريكا أولا تعني الكثير من الأمور العظيمة، منها لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”، وختم قائلا: “لنجعل أمريكا عظيمة من جديد”.

فيما أعادت صفحة البيت الأبيض على منصة إكس نشر تغريدة ترامب، في تأكيد لهذا الإنذار الذي يطالب بإخلاء طهران فورا.

"Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said it over and over again! Everyone should immediately evacuate Tehran!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/oniUSgsMWA

— The White House (@WhiteHouse) June 16, 2025