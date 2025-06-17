ترامب في تصريح مفاجئ: يجب على الجميع إخلاء طهران فورا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على منصته الاجتماعية تروث سوشال “يجب على الجميع إخلاء طهران فورا”.

وأضاف ترامب “كان يجب على إيران توقيع (الاتفاق) عندما طلبت منها التوقيع. يا لها من خسارة وإهدار للأرواح البشرية. ببساطة، لا يمكن إيران امتلاك سلاح نووي”.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل حول منشوره. ويعيش حوالى 10 ملايين شخص في العاصمة الإيرانية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد قول ترامب إنه يجب على الجميع إخلاء طهران وسجلت في أحدث تعاملات 72.05 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية، وإنه يعتقد أنها تريد الآن إبرام اتفاق.

وقال ترامب لصحفيين على هامش قمة لمجموعة السبع “كما قلت سابقا، أعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق، أو سيحدث شيء ما، لكن سيتم توقيع اتفاق، وأعتقد أن إيران ستكون حمقاء إذا لم توقع”.

وقال مسؤول أمريكي الاثنين إن الرئيس ترامب لن يوقع على مسودة بيان صادر عن قادة مجموعة السبع يدعو إلى تهدئة الصراع الإسرائيلي الإيراني.