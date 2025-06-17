تصادم ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز وسط تصاعد التشويش الإلكتروني بسبب حرب إيران وإسرائيل

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إجلاء 24 شخصا من طاقم ناقلة النفط “أدالين” بعد حادث تصادم مع سفينة أخرى في بحر عُمان، على بُعد 24 ميلا بحريا من سواحل الدولة، قرب ميناء خورفكان المطل على مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويطل ميناء خورفكان، على المحيط الهندي في إمارة الشارقة، ويعرف بأنه أحد معابر الناقلات النفطية العملاقة.

وأوضح الحرس الوطني الإماراتي في بيان عبر حسابه بمنصة إكس أنه “تم إجلاء طاقم السفينة من موقع الحادث الذي يبعد 24 ميلا بحريا عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ”.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل حول السفينة الثانية أو طبيعة الأضرار.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري في وقت سابق وقوع حادث على بعد 22 ميلا بحريا إلى الشرق من خورفكان في الإمارات، وأكدت أن سبب الحادث لا يتعلق بالوضع الأمني.

ويأتي الحادث في ظل توتر غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، إذ يتبادل الجانبان الهجمات لليوم الخامس في أعقاب غارات واسعة النطاق شنتها إسرائيل يوم الجمعة وردود صاروخية إيرانية لاحقة.

الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء 24 شخص من ناقلة نفط جراء حادث تصادم سفينتين في بحر عمان pic.twitter.com/rUenEovrmU — الحرس الوطني (@Uaengc) June 17, 2025

تصاعد التشويش الإلكتروني

وأشارت مصادر بحرية لرويترز إلى أن تصادم الناقلة قد يكون مرتبطًا بظاهرة التشويش الإلكتروني المتصاعدة مؤخرا على أنظمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وخليج عُمان، مما يعوق قدرة السفن التجارية على تحديد مواقعها بدقة، ويزيد من احتمالات الحوادث.

ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عُمان وإيران ويربط الخليج الواقع شمالا بخليج عُمان وبحر العرب جنوبا، ويمر حوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق.

ووفقا لبيانات من شركة معلومات الملاحة البحرية (فورتيكسا) تدفق نحو 17.8 مليون إلى 20.8 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود عبر المضيق يوميا من بداية عام 2022 حتى الشهر الماضي.