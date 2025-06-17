تقرير: هذا هو السر وراء اغتيال إسرائيل القيادات العسكرية والعلماء في إيران

أثار نجاح إسرائيل في اغتيال كبار قادة الجيش والحرس الثوري وعدد كبير من كبار العلماء في البرنامج النووي في الساعات الأولى من هجومها على إيران، تساؤلات بشأن السر وراء هذا التفوق الاستخباراتي والعملياتي.

وقال تقرير لموقع “إندبندنت تركية” إن السر وراء ما حققته إسرائيل يعود لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية الغامضة والمسماة “وحدة 8200″، والتي تعرف أيضا باسم “السيف الرقمي”.

عين وأذن الموساد الرقمية

تُعدّ “الوحدة 8200” من أكثر وحدات الاستخبارات الإسرائيلية سريةً وقوةً، وهي بمثابة “عين وأذن الموساد الرقمية”.

ويقول تقرير الموقع إن بداية الوحدة جاءت مع إعلان قيام إسرائيل عام 1948، عندما بدأ مهندسون وعلماء رياضيات شباب جمع المعلومات الاستخبارية اللاسلكية، ونمت هذه الوحدة مع مرور الوقت لتصبح “الوحدة 8200”.

ويضيف التقرير إن عمل “الوحدة 8200” لا تقتصر على التنصت فحسب، لكن يمكنها مراقبة وتحليل وتسجيل جميع أشكال الاتصالات، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة والخطوط الأرضية وحركة الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الألياف الضوئية.

كما أن لدى الوحدة القدرة على تحديد مواقع الأهداف جغرافيا عبر محطات الهواتف المحمولة على سبيل المثال، وكذلك عبر الخرائط الخاصة بعناوين بروتوكولات الانترنت، وبيانات الرادار وإشارات الطائرات بدون طيار. ويساعدها في ذلك القدرات المتقدمة على تحليل الشفرات، ما يسمح لها باستخراج رسائل ذات معنى من تدفقات بيانات معقدة، وفك تشفير المحادثات المشفرة.

الحرب السيبرانية

ويقول التقرير إن من أكثر القدرات التي تميز “الوحدة 8200″، هي قدرتها على الهجوم والدفاع في مجال الأمن السيبراني. إذ لا تكتفي الوحدة بالقيام بالتنصت فحسب، بل تهاجم أيضًا باستخدام برمجيات خبيثة وأدوات تخريب قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وذكر التقرير أن هذه الوحدة تدير القرارات التشغيلية من خلال معالجة وتحليل البيانات التي تجمعها، لتصبح جهة “تقترح الأهداف”.

على سبيل المثال، إذا كان الموساد سيحدد هدفًا في إيران، فإن “الوحدة 8200” تفحص أولاً حركة بيانات الهاتف المحمول للهدف، وسجلات حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسجلات بريده الإلكتروني، وطرق سفره، كما تُقدّم الوحدة أيضًا خدمات مثل توجيه الطائرات المسيّرة، وتعتيم الكاميرات، وكتم الإشارة.

وقدر التقرير عدد العاملين في “الوحدة 8200” بما يتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف موظف، وتضم واحدا من أكثر مختبرات التشفير تطورًا في العالم.

وقال إنه سبق لعدد من مؤسسي ومديري شركات عالمية مرموقة العمل في الوحدة مثل مجموعة “إن إس أو”، وهي الشركة المطورة لبرنامج “بيغاسوس”.

أكتوبر2023.. حالة استثنائية

ورغم كل ما تتمتع به الوحدة “8200” من تفوق تكنولوجي، لم تكن منيعة ضد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويقول التقرير إن “طوفان الأقصى” أثبت أن أقوى الخوارزميات قد تفشل إذا واجهتها إرادة منظمة ومبدعة، مضيفا أن رؤية البيانات شيء، وفهمها شيء آخر، ورغم أن التكنولوجيا قادرة على الحماية، إلا أن الثغرة تبدأ دائمًا من الإنسان نفسه.