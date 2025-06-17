حاخام إسرائيلي: هكذا تنفجر عبوات حماس في قواتنا (فيديو)

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يُظهر الحاخام الإسرائيلي زربيب، المعروف بانتمائه إلى التيار اليميني المتطرف، وهو يتحدث عقب نجاته من انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليته العسكرية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي المقطع الذي نُشر تحت عنوان “هكذا تنفجر عبوات حماس في قواتنا في جباليا“، يقول زربيب بينما يقف بجانب الآلية المتضررة “انظروا ما حصل لي. صعدت على عبوة ناسفة، وتضررت سلسلة الآلية”.

وتظهر في المقطع آثار سوداء خلَّفها الانفجار. وأضاف الحاخام “الطبيب يقول إنني على قيد الحياة. تعرضت لكدمات بسيطة. انظروا هنا، كل شيء أسود، وتحت كل شيء أسود”.

ورغم نجاته من الانفجار، فقد بدا زربيب مصرّا على مواصلة العمليات، قائلا في ختام حديثه “سوف نواصل حتى النهاية، حتى النصر، حتى الاستيطان، لن نتوقف”.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه جباليا اشتباكات عنيفة وتفجيرات متكررة، وسط مقاومة شرسة من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي أعلنت في وقت سابق تنفيذ عمليات تفجيرية باستخدام عبوات ناسفة ضد القوات المتوغلة شمالي القطاع.