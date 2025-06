دول أوروبية تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل

شرعت العديد من الدول الأوروبية في إجلاء رعاياها من إسرائيل بعد رد إيران على عدوان إسرائيل الذي بدأته فجر الجمعة.

أعلنت بولندا اليوم الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي، عن إجلاء نحو 300 من مواطنيها إلى الأردن ومن ثم إلى بلادهم جوا من عمان.

ونصحت بولندا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، وحذرت من صعوبة العودة لاحقاً.

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تسيير طائرة من العاصمة الأردنية عمان إلى فرانكفورت لنقل مواطنين تم إجلاؤهم من إسرائيل.

وأصدرت الخارجية تحذيراً للمواطنين بمغادرة إسرائيل وألغت الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب.

وذكرت الخارجية الألمانية أن 4000 من مواطنيها في إسرائيل و1000 في إيران تقدموا بطلبات من أجل إجلائهم.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً أول أمس الأحد ينصح بعدم السفر إلى إسرائيل، وطلبت من المواطنين الموجودين حاليا التسجيل لتلقي تعليمات مغادرة عاجلة، مع نشر فرق دعم في الأردن ومصر.

وأعلنت بريطانيا أنها أجلت عائلات الموظفين العاملين في سفارتها بتل أبيب وقنصليتها في القدس كإجراء احترازي عقب الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

أصدرت فرنسا تحذيرا رسميا عبر وزارة الخارجية بعدم السفر إلى إسرائيل وإيران، وطلبت من المواطنين الموجودين مغادرة إسرائيل فورا.

European embassies are coordinating the evacuation of their citizens from the Israeli territories, and buses with foreigners are leaving from Tel Aviv.https://t.co/pXYbPpsEoX pic.twitter.com/HN7bebP9Sc

— Girmachew Tadesse (@GirmachewTad) June 17, 2025