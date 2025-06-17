دول أوروبية تبدأ إجلاء رعاياها من إسرائيل

شرعت العديد من الدول الأوروبية في إجلاء رعاياها من إسرائيل بعد رد إيران على عدوان إسرائيل الذي بدأته فجر الجمعة.

بولندا

أعلنت بولندا اليوم الثلاثاء على لسان وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي، عن إجلاء نحو 300 من مواطنيها إلى الأردن ومن ثم إلى بلادهم جوا من عمان.

ونصحت بولندا مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل، وحذرت من صعوبة العودة لاحقاً.

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عن تسيير طائرة من العاصمة الأردنية عمان إلى فرانكفورت لنقل مواطنين تم إجلاؤهم من إسرائيل.

وأصدرت الخارجية تحذيراً للمواطنين بمغادرة إسرائيل وألغت الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب.

وذكرت الخارجية الألمانية أن 4000 من مواطنيها في إسرائيل و1000 في إيران تقدموا بطلبات من أجل إجلائهم.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً أول أمس الأحد ينصح بعدم السفر إلى إسرائيل، وطلبت من المواطنين الموجودين حاليا التسجيل لتلقي تعليمات مغادرة عاجلة، مع نشر فرق دعم في الأردن ومصر.

وأعلنت بريطانيا أنها أجلت عائلات الموظفين العاملين في سفارتها بتل أبيب وقنصليتها في القدس كإجراء احترازي عقب الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

فرنسا

أصدرت فرنسا تحذيرا رسميا عبر وزارة الخارجية بعدم السفر إلى إسرائيل وإيران، وطلبت من المواطنين الموجودين مغادرة إسرائيل فورا.

European embassies are coordinating the evacuation of their citizens from the Israeli territories, and buses with foreigners are leaving from Tel Aviv.https://t.co/pXYbPpsEoX pic.twitter.com/HN7bebP9Sc — Girmachew Tadesse (@GirmachewTad) June 17, 2025

وجهت وزارة الخارجية الأيرلندية تنبيها شديدا بتجنب السفر إلى إسرائيل وإيران، ونصحت المواطنين بمغادرة إسرائيل عاجلا بسبب الوضع “الخطر جدا والمتقلب” .

وصرح نائب رئيس الوزراء الإيرلندي وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس أنه سيحضر اليوم اجتماعا طارئا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الصراع الإسرائيلي الإيراني والتركيز على إجلاء مواطني الاتحاد.

صرح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن مواطنين هولنديين في إسرائيل لديهم مخاوف أمنية وأن بلاده تقدم المساعدة لمن يرغب في مغادرة إسرائيل.

قال رئيس الوزراء روزن جيليازكوف، إنهم يتابعون وضع المواطنين في إسرائيل بقلق وينتظرون الوقت المناسب لإجلائهم.

التشيك وسلوفاكيا

ووفقًا للصحافة التشيكية المحلية، وصل 66 مواطنا تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى براغ اليوم الثلاثاء، كما أجلت سلوفاكيا 73 مواطنا لها من إسرائيل.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.