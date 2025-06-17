سرايا القدس تعلن تفجير دبابة ميركافا إسرائيلية وإحراقها بمن فيها (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد من تفجير مقاتليها دبابة ميركافا إسرائيلية توغلت في شمال قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان عبر تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من تفجير دبابة صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار أثناء توغلها غرب عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة”.

وأظهرت المشاهد، مراحل إعداد الكمين وحفر الأرض ووضع العبوة الناسفة وإعداد المفجر.

وأثناء مرور الآلية المستهدفة انفجرت العبوة الناسفة، فتم تدمير الآلية واحتراقها بمن فيها، حسب البيان.

لن نتراجع

ويظهر في المقطع المصور أحد مقاتلي السرايا قائلا: “ها نحن اليوم لم نتزحزح عن أماكننا ولم نتركها. دخلوا علينا بالروبوتات وفجروا كل المناطق وما زلنا موجودين”.

وأضاف: “استشهد من استشهد وأصيب من أصيب وهيهات هيهات أن نترك أماكننا”.

وتابع: “نحن هنا أعددنا العدة، ونصبنا العبوات بعد تفجير الروبوتات وفجرنا الآليات واشتبكنا مع جنودهم وها نحن ننتظرهم ولن نتراجع عن القتال في سبيل الله”.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ618 على التوالي.