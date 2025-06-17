شاهد: دمار كبير بمستشفى في كرمانشاه غربي إيران نتيجة القصف الإسرائيلي (فيديو)

أظهرت صور حجم الدمار في مستشفى الفارابي في محافظة كرمانشاه غربي إيران جراء القصف الإسرائيلي، يوم الاثنين.

وتُظهر المشاهد تحطم نوافذ المستشفى وأثاثه والمعدات الطبية، إضافة إلى تناثر بقع دماء في أرجاء المكان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القصف الإسرائيلي طال أيضا فرقا للهلال الأحمر الإيراني بينما كانت تقوم بإسعاف وإنقاذ متضررين من الهجمات في العاصمة طهران.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، تشن إسرائيل هجمات وغارات جوية على إيران، استهدفت خلالها منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، واغتالت قادة عسكريين كبارا وعلماء نوويين بارزين، كما أسفرت الغارات عن عن مقتل مئات المدنيين.

وردَّت إيران على الهجمات الإسرائيلية بعمليات قصف صاروخية، استهدفت مواقع عسكرية ومراكز أبحاث في إسرائيل.