“طار ثم سقط”.. لحظة محاولة اعتراض فاشلة في سماء تل أبيب (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظة فشل صاروخ إسرائيلي في اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق مدينة تل أبيب.

ويظهر المقطع الصاروخ وهو ينطلق من وسط المباني من أجل التصدي للصواريخ التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء.

ولم يكد الصاروخ يرتفع قليلا في الهواء، حتى بدأ في الدوران والالتفاف بشكل غريب قبل أن يعود أدراجه ويسقط على الأرض وسط الأبنية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين-الثلاثاء، رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه إسرائيل.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة التاسعة من عملية “الوعد الصادق 3″، مشيراً إلى أن الهجمات الصاروخية ستستمر حتى ساعات الصباح.