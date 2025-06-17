غزة.. أكثر من 45 شهيدا ومئات المصابين بمجزرة جديدة للاحتلال بحق الجوعى (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 45 شخصا، وإصابة المئات، بينهم عشرات الحالات الحرجة، بمجزرة ارتكبها الاحتلال بحق المنتظرين للمساعدات على دوار التحلية في محافظة خان يونس صباح اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول عدد كبير من المصابين والشهداء. وأشارت إلى أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة.

وجددت الوزارة نداءها العاجل إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز الإمدادات الطبية الطارئة.