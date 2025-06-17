قطر تدين التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتحذر من تداعياته على أسعار الطاقة وأمن المنطقة (فيديو)

أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري اليوم الثلاثاء عن “إدانة دولة قطر الاستهداف الإسرائيلي غير المحسوب للمنشآت النووية والنفطية الإيرانية”.

وحذر الأنصاري في إحاطته الأسبوعية من أن “استهداف المنشآت النووية الإيرانية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.

واستنكر الأنصاري “الاستهداف غير المحسوب لمنشآت الطاقة في إيران”، خاصة أنها جاءت في وقت “كانت فيه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة تسير بشكل جيد”.

وفي ظل التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل شدد الأنصاري على أن “الأمن الإقليمي لا يحتمل مزيدا من الأزمات والتصعيد”.

وأشار الأنصاري إلى أن “الخطوة الإسرائيلية غير محسوبة وسيكون لها تداعيات على أسعار النفط” الأمر الذي من شأنه أن يزعزع أسواق الطاقة ويضيف أعباء اقتصادية جديدة على المجتمع الدولي.

وأكد الأنصاري أن اتصالات بلاده “متواصلة مع كافة الأطراف من أجل التوصل لتهدئة تجنب المنطقة التصعيد” وتفادي انفجار الوضع بشكل أوسع.

لدينا خطة طوارئ

وبشأن الوضع في الخليج العربي وحركة الملاحة في مضيق هرمز قال الأنصاري” حركة الملاحة في الخليج مطمئنة، والوضع طبيعي في مضيق هرمز ونعمل لنزع فتيل التوتر”.

وأضاف “الوضع حتى الآن آمن بالنسبة لنا.. لدينا خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمات”.

وأشار الأنصاري إلى أن التصعيد بين إسرائيل وإيران من شأنه أن يؤخر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في وقت تبذل فيه الدوحة جهودا دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تهدئة شاملة.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.