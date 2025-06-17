هجوم جديد من إيران وإسرائيل تعلن اعتراض معظم الصواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ التي أُطلقت على إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، مؤكدا أن سلاح الجو يعمل على اعتراض صواريخ بعد إطلاقها من إيران، في موجة تصعيد جديدة بين الجانبين.

وفي بيان رسمي، قال الجيش الإسرائيلي “رصدنا إطلاق صواريخ اتجاه إسرائيل، ويجب على السكان دخول الملاجئ وعدم الخروج حتى إشعار آخر”، مضيفا أن صفارات الإنذار دوّت في منطقة تل أبيب الكبرى بعد رصد الهجوم الصاروخي الإيراني.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن “8 صواريخ إيرانية أُطلقت اتجاه إسرائيل في الدفعة الحالية، تم اعتراض غالبيتها”، مشيرة إلى أن معظم الصواريخ جرى التعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.

كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد الصواريخ الإيرانية في هذه الدفعة يقل عن عشرة، في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة أخرى، في إشارة إلى اتساع نطاق التهديد.

وأفادت القناة بأن “طواقم الإسعاف قدَّمت الرعاية الطبية لأربعة أشخاص أصيبوا أثناء توجههم إلى الملاجئ بعد انطلاق صفارات الإنذار”، مما يعكس حالة الذعر التي سادت المناطق المستهدفة.