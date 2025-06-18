إيران.. ضبط 5 جواسيس يعملون لصاح الموساد وورش لتصنيع الطائرات المسيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن أجهزة استخبارات الحرس الثوري اعتقلت 5 جواسيس تابعين لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في محافظة لرستان غربي إيران.

كما ذكرت أن الشرطة ضبطت 14 طائرة مسيرة، ورصدت ورش إنتاج مسيّرات ومركبات حاملة للمسيّرات في أقاليم متنوعة من البلاد.

توقيف مجموعة في طهران

وأعلنت إيران توقيف مجموعة من الأشخاص قالت إنها تقوم بأنشطة تجسس للموساد في العاصمة طهران.

وأوضح نائب قائمقام مدينة بخارستان في محافظة أصفهان، مراد مرادي، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية مساء الثلاثاء، أنهم ألقوا القبض على المجموعة أثناء دخولها إلى المدينة.

وأشار إلى ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ومسيّرات صغيرة مزودة بنظام استهداف، وأسلحة حربية متطورة ومعدات اتصالات متقدمة وأنظمة تحكم عن بعد، خلال تفتيش السيارة التي كانت المجموعة تستقلها.

وأوضح أن المجموعة كانت تخطط عبر تلك المعدات لتنفيذ هجمات انتحارية واسعة النطاق في مناطق مكتظة بالسكان.

كما أفادت وكالة تسنيم بالقبض على عدد من “عملاء الكيان الصهيوني” في مدينة زرندية بمحافظة مركزي الإيرانية.

إعدام مدان بالتعامل مع الموساد

ويوم الاثنين، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، إعدام شخص أوقف عام 2023 وأدين بالتعامل مع الموساد، في خضم الضربات المتبادلة والتصعيد غير المسبوق بين البلدين.

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية بأن “إسماعيل فكري، وهو عميل للموساد أدين بتهمتي “الإفساد في الأرض والحرابة”، أعدم شنقا بعد إتمام الإجراءات القانونية وتأييد الحكم من قبل المحكمة العليا”.

ويوم الأحد، أفادت وكالة تسنيم بأن الشرطة أوقفت شخصين يُشتبه في تعاونهما مع الموساد، في محافظة ألبرز غرب طهران، وذلك في ثالث يوم من التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران.

وأوردت وكالة تسنيم نقلًا عن متحدث باسم الشرطة أن عنصرين الموساد كانا يعملان على “صنع قنابل، ومتفجرات، ومعدات إلكترونية”، تمّ توقيفهما في محافظة ألبرز.

“جاسوس إيراني”

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ألقت القبض على مواطنَين إسرائيليين بتهمة التخابر مع إيران “خلال الأيام الأخيرة” في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وبعد عقود من التنافس الإقليمي بالوكالة والضربات المحدودة وعمليات طابعها أمني، دخلت إسرائيل وإيران للمرة الأولى في مواجهة عسكرية مباشرة بهذه الحدة وعلى هذا المدى الزمني، بدأتها إسرائيل بهجوم مباغت على إيران يوم الجمعة، أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين.

وأفاد محللون بأن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يقتصر على العملية العسكرية وحدها، بل استند كذلك على نشاطات نفذها جهاز الموساد بالتعاون مع “عملاء إيرانيين” يعملون لصالحه.