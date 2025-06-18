السفارة الأمريكية توقف أعمالها في القدس وتل أبيب عقب توجيهات أمنية

أعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء إغلاق سفارتها في القدس المحتلة لأسباب أمنية، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة، بسبب الوضع الأمني الراهن.

ونشرت السفارة بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه “بسبب الوضع الأمني، والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران وعملا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في القدس من يوم غد (الأربعاء 18 يونيو/حزيران) حتى الجمعة (20 يونيو)”.

Given the security situation and in compliance with Israel Home Front Command guidance, the U.S. Embassy in Jerusalem will be closed tomorrow (Wednesday, June 18) through Friday (June 20). This includes the Consular Sections in Jerusalem and Tel Aviv. There will be no passport… pic.twitter.com/8K9F1MrOPG — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) June 18, 2025

القرار يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب

وأضاف البيان “طلبت السفارة من جميع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم لزوم أماكن إقامتهم ومحيطها حتى إشعار آخر”.

وأوضحت السفارة أن الإغلاق يشمل القسمين القنصليين في القدس وتل أبيب، “ولن يتم إصدار جوازات السفر خلال هذه الفترة”.

وبموجب توجيهات قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي الصادرة إثر الهجمات المتبادلة مع إيران، فإنه تحظر التجمعات ويجب البقاء على مقربة من الملاجئ.

خطط للمغادرة

وأضافت السفارة “تخطط وزارة الخارجية الأمريكية دائما لحالات الطوارئ لمساعدة المواطنين الأمريكيين على المغادرة من مناطق الأزمات. وسنبلغ مجتمع المواطنين الأمريكيين بأي معلومات إضافية بخصوص خيارات المغادرة”، حسب البيان ذاته.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنشاء مجموعة عمل لمساعدة الرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الوزارة “أنشأت مجموعة عمل للشرق الأوسط كلفت بتنسيق الدعم المقدّم إلى الرعايا الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية وطواقم الولايات المتحدة“، مذكرة بأن واشنطن توصي رعاياها بعدم التوجه خصوصا إلى العراق وإيران “مهما كانت الظروف”.

ويأتي هذا التصريح في خضم تقارير تتحدث عن شروع بعض الإسرائيليين في محاولات للهروب على خلفية الأوضاع الأمنية المتوترة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت منذ بدء هجماتها على إيران قبل أسبوع إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وإغلاق أجوائها حتى إشعار آخر.