السفارة الأمريكية توقف أعمالها في القدس وتل أبيب عقب توجيهات أمنية

أعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء إغلاق سفارتها في القدس المحتلة لأسباب أمنية، بدءًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة، بسبب الوضع الأمني الراهن.

ونشرت السفارة بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه “بسبب الوضع الأمني، والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران وعملا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في القدس من يوم غد (الأربعاء 18 يونيو/حزيران) حتى الجمعة (20 يونيو)”.

Given the security situation and in compliance with Israel Home Front Command guidance, the U.S. Embassy in Jerusalem will be closed tomorrow (Wednesday, June 18) through Friday (June 20). This includes the Consular Sections in Jerusalem and Tel Aviv. There will be no passport… pic.twitter.com/8K9F1MrOPG

