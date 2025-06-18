استطلاع: 82% من البريطانيين المعارضين للحرب الإسرائيلية في غزة يعتقدون أنها “إبادة جماعية”

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن أكثر من نصف البريطانيين (55%) يعارضون الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة مع نسبة كبيرة من هؤلاء المعارضين (82%) يرون أن أفعال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ويرى ما يقرب من ثلثي البريطانيين (65%) أن تنفذ المملكة المتحدة مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المملكة المتحدة، مما يؤكد تزايد الضغط الشعبي من أجل المساءلة القانونية ورد فعل حكومي حاسم.

تزايد الضغط الشعبي

وأجرت شركة (شركة يوجوف بي إل سي- YouGov) الاستطلاع، بتكليف من منظمة العمل من أجل الإنسانية غير الحكومية بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، وأظهر ما يلي:

يعارض نحو (55%) من الجمهور أفعال إسرائيل في غزة، بينما يؤيدها (15%) فقط، ومن بين الذين شملهم الاستطلاع كمعارضين لأفعال إسرائيل، تعتقد نسبة كبيرة بلغت (82%) أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ويُترجم هذا إلى أن 45% من البالغين في المملكة المتحدة يعتبرون أفعال إسرائيل إبادة جماعية.

ومن بين الذين صوتوا لحزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024، كانت النسبة أعلى: 68% يعارضون أفعال إسرائيل. ومن بين المعارضين، يعتقد 87% أنها ترقى إلى إبادة جماعية – ما يُترجم إلى أن 59% ممن صوتوا لحزب العمال في عام 2024 يعتقدون أن إبادة جماعية تحدث.

مذكرة توقيف نتنياهو

يؤيد 65% من الجمهور، تنفيذ المملكة المتحدة لمذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن بين الذين صوتوا لحزب العمال في الانتخابات العامة عام 2024، ارتفعت نسبة التأييد إلى 78%.

وعارض نحو 5% فقط من ناخبي حزب العمال، فكرة التنفيذ، وهو ما يُمثل إجماعًا شبه كامل لصالح احترام القانون الدولي.

دعم قوي للدولة الفلسطينية:

وفي هذا الصدد يؤيد نحو 30% من البريطانيين الاعتراف الفوري بفلسطين دولة مستقلة، بينما يعارض 10% فقط هذه المبادرة، ويرى 19% ضرورة الاعتراف بها في الوقت المناسب.

ومن بين الذين صوتوا لحزب العمال في الانتخابات العامة عام 2024، أيد 43% الاعتراف الفوري، بينما يرى 21% ضرورة الاعتراف بها في الوقت المناسب، فيما يعارض 2% فقط الاعتراف كليًا.

وفي الاستجابة الإنسانية، يؤيد ناخبو حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024 برنامج تأشيرات غزة، ويؤيد 56% من ناخبي حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024 برنامج تأشيرات إنسانية لسكان غزة، على غرار برنامج “منازل لأوكرانيا“.

وأكثر من ضعف عدد الذين صوتوا لناخبي حزب العمال في الانتخابات العامة لعام 2024 في المعارضة (27%).