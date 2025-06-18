تحذير إيراني عاجل لسكان حيفا

أصدرت إيران عبر تلفزيونها الرسمي، بيانا تحذيريا عاجلا لسكان مدينة حيفا شمالي إسرائيلي، يدعوهم للإخلاء الفوري “حفاظا على أرواحهم”.

وجاء في التحذير أن البقاء في هذه المنطقة قد يعرض السكان للخطر الشديد، وطُلب من الأفراد جميعهم الموجودين داخل النطاق المحدد على خريطة مرفقة مغادرة الموقع فورا.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن “هذا التحذير يُفهم في سياق التصعيد الميداني والهجمات الدقيقة التي تنفذها إيران ضد منشآت استراتيجية في الأراضي المحتلة”.

وأضافت في منشور على” تلغرام” أن “هذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها طهران تحذيرا علنيا بهذا الشكل المباشر، ما يُشير إلى إمكانية تنفيذ ضربات دقيقة ووشيكة على مناطق محددة داخل إسرائيل”.