شاهد: ترامب يتلقى رسالة مشفرة تشبهه بترومان وتدعوه الاستماع إلى صوت الله.. ما علاقتها بإيران؟

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “رسالة نصية غامضة” من السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عدها ناشطون أن الأخير يحض ترامب على اتخاذ قرار بشأن إيران في ظل الحرب مع إسرائيل.

وجاء في نص رسالة هاكابي التي نشرها ترامب عبر حسابه علمى منصته تروث سوشيال، الثلاثاء: “سيدي الرئيس لقد أنقذك الله في بنسلفانيا لتكون الرئيس الأكثر تأثيرا في القرن، وربما في التاريخ كله. القرارات التي تقع على عاتقك لا أريد لأي شخص آخر أن يتخذها”.

وأضافت الرسالة: “القرارات التي تقع على عاتقك لا أريد أن يتخذها أي شخص آخر. هناك أصوات كثيرة تتحدث إليك يا سيدي، ولكن هناك صوت واحد فقط مهم: صوته (صوت الله).

وتابع السفير الأمريكي رسالته: “أنا خادمك المعين في هذه الأرض، وموجود لأجلك، لكنني لا أحاول أن أكون في حضرتك كثيرا لأنني أثق بحدسك”.

وأردف هاكابي: “لم يكن أي رئيس في حياتي في وضع مماثل لوضعك، ولا منذ الرئيس ترومان عام 1945. أنا لا أتواصل معك لإقناعك، بل فقط لتشجيعك”.

وأضاف “أؤمن أنك ستسمع صوتا من السماء، وذلك الصوت أهم بكثير من صوتي، أو صوت أي شخص آخر”.

وتابع “مهمتي هي أن أكون آخر من يغادر. لن أتخلى عن هذا الموقع. علمنا لن يُنزل!، أنت لم تسع إلى هذه اللحظة، بل كانت هذه اللحظة تبحث عنك!”.

يشرفني أن أخدمك! مايك هاكابي.

وتعد إشارة هاكابي في رسالته إلى هاري ترومان، تلمحيا إلى الرئيس الذي اتخذ قرار ضرب اليابان بالقنبلة الذرية عام 1945، وأنهى الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عهد ترومان قامت دولة إسرائيل وقد اعترف بها بعد إعلانها بعشر دقائق يوم 14 مايو/ أيار 1948. وكان ميالا -حسب نصوص المؤرخين- إلى إنشاء دولة خاصة باليهود، كما كان صديقا حميما لأول رئيس إسرائيلي (حاييم وايزمان).