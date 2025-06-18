هذا ما نعرفه عن الصاروخ “فتاح” الإيراني الذي استهدف إسرائيل لأول مرة

أعلنت إيران إطلاق صواريخ من نوع “فتاح – 1” في المرحلة الـ11 من عملية “الوعد الصادق 3″ لضرب أهداف داخل إسرائيل للمرة الأولى.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن صواريخ “فتاح” التي استخدمت في هجوم الليلة الماضية “أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن سماء الأراضي المحتلة أصبحت تحت سيطرتنا الكاملة”، مضيفًا “بدأنا نشهد بداية نهاية منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني”.

الحرس الثوري الإيراني:

"نعلن بداية نهاية منظومة الدفاع الجوي الأسطورية للجيش الصهيوني، باستخدام الجيل الأول من صاروخ فتاح في الرشقة الأخيرة." رسالة مزدوجة للعدو الإسرائيلي والأمريكي.. ساعات حاسمة، قد تشعل الشرق الأوسط كله.

نصر الله المقاومة pic.twitter.com/WBMLowYTTU — محمد النجار 🇵🇸 (@MohmedNajjar88) June 18, 2025

التحديات أمام الدفاعات الإسرائيلية

وتهدف إيران من خلال استخدام صواريخ “فتاح” إلى إرسال رسالة ردع مزدوجة إلى إسرائيل والولايات المتحدة وإثبات القدرة على ضرب العمق الإسرائيلي من داخل إيران.

ورغم امتلاك إسرائيل منظومات دفاعية متقدمة مثل: “القبة الحديدية” للتصدي للصواريخ القصيرة المدى، و”آرو-3″ للتصدي للصواريخ الباليستية البعيدة المدى خارج الغلاف الجوي، فإن خصائص صواريخ “فتاح” تجعل اعتراضها شبه مستحيل في الوقت الحالي، خصوصا مع السرعة الفائقة والمسار المتغير، والارتفاعات المتنوعة.

ماذا تعرف عن صواريخ فتاح؟

صاروخ “فتّاح” هو أول صاروخ باليستي فرط صوتي (Hypersonic) تصنعه إيران.

أعلن عن الصاروخ للمرة الأولى في 6 يونيو/حزيران 2023 خلال عرض عسكري كبير.

يمثل الصاروخ قفزة نوعية في القدرات الصاروخية الإيرانية، ويضع طهران في نادي الدول الـ4 التي تمتلك تكنولوجيا “الهايبرسونيك”، إلى جانب روسيا، والصين، والولايات المتحدة.

المواصفات الفنية

المدى: 1400 كيلومتر.

1400 كيلومتر. السرعة: بين 13 و15 ماخا (أي ما بين 15900 و18360 كم/ساعة) (1 ماخ تعني أن سرعة الجسم تساوي سرعة الصوت في تلك الظروف).

بين 13 و15 ماخا (أي ما بين 15900 و18360 كم/ساعة) (1 ماخ تعني أن سرعة الجسم تساوي سرعة الصوت في تلك الظروف). مدة التحليق: ما بين 336 و400 ثانية للوصول إلى الهدف.

ما بين 336 و400 ثانية للوصول إلى الهدف. نوع الوقود: صلب.

صلب. الطول الكلي: 13.6 مترا، الجزء الأول (المعزز): 10 أمتار، والجزء الثاني (الرأس الحربي): 3.6 أمتار.

13.6 مترا، الجزء الأول (المعزز): 10 أمتار، والجزء الثاني (الرأس الحربي): 3.6 أمتار. القطر: حوالي 80 سنتيمترا.

حوالي 80 سنتيمترا. الوزن الكلي: 4600 كيلوغرام.

4600 كيلوغرام. وزن الرأس الحربي: 1000 كيلوغرام.

1000 كيلوغرام. منصة الإطلاق: متحركة.

🟥 صاروخ فتاح .. يفتح ابواب الجحيم على الكيان الصهيوني. pic.twitter.com/dfIjCJb92V — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 18, 2025

القدرات العملياتية والتكتيكية

قدرة عالية على المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي.

مسار طيران غير منتظم مما يصعب تعقبه أو اعتراضه.

يتفادى أنظمة الدفاع الجوي التقليدية مثل “القبة الحديدية” و”آرو-3″.

رأس حربي مزود بفوهة متحركة ومحرك كروي يمكن الصاروخ من تغيير الاتجاه باستمرار.

يستهدف المنشآت الحساسة والبنى التحتية العسكرية بدقة.

زمن الاستجابة المنخفض يجعله مثاليا للهجمات المباغتة.

مشاهد لصاروخ "فتاح" الإيراني والذي يبلغ مداه لأكثر من 1400 كم بسرعة 13-15 ماخ#مدفعجي #الوعد_الصادق_٣ pic.twitter.com/dONGyU4G43 — مدفعجي (@madfajy) June 18, 2025

“فتاح 2”: نسخة مطورة أكثر خطورة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كشفت إيران عن النسخة الأحدث “فتاح 2″، التي يُعتقد أنها: