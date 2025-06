تقرير: مخزون الدفاع الجوي الإسرائيلي يتقلص.. ماذا بعد نفاد صواريخ “حيتس”؟

قال مسؤول أمريكي إن صواريخ منظومة “السهم” (حيتس) للدفاع الجوي الإسرائيلية، المستخدمة لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية على وشك النفاد، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن الأمر يعمق المخاوف من تراجع في القدرة الدفاعية أمام هجمات صاروخية إضافية من إيران.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن واشنطن كانت على دراية منذ أشهر بنفاد المخزون الدفاعي، وسعت لتعزيز قدرات إسرائيل عبر إرسال أنظمة دعم دفاعية إلى الشرق الأوسط منذ بدء المواجهة مع إيران.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي تعقيبا على التقرير إنه مستعد للتعامل مع أي سيناريو، لكنه امتنع عن التعليق على مسائل تتعلق بالتسلح. ولم ترد الصناعات الجوية الإسرائيلية على استفسارات الصحيفة.

Amazing footage showing two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, most likely carried out by the Israeli Arrow 3 (“Hetz”) exoatmospheric hypersonic anti-ballistic missile system. pic.twitter.com/OPSI5GJXny

— Rocket Alert (@rocketalertlive) June 15, 2025