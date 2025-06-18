تقرير: مخزون الدفاع الجوي الإسرائيلي يتقلص.. ماذا بعد نفاد صواريخ “حيتس”؟

قال مسؤول أمريكي إن صواريخ منظومة “السهم” (حيتس) للدفاع الجوي الإسرائيلية، المستخدمة لاعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية على وشك النفاد، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء.

وأفادت الصحيفة الأمريكية أن الأمر يعمق المخاوف من تراجع في القدرة الدفاعية أمام هجمات صاروخية إضافية من إيران.

واشنطن على دراية بنفاد المخزون الدفاعي

ووفق تقرير الصحيفة، فإن واشنطن كانت على دراية منذ أشهر بنفاد المخزون الدفاعي، وسعت لتعزيز قدرات إسرائيل عبر إرسال أنظمة دعم دفاعية إلى الشرق الأوسط منذ بدء المواجهة مع إيران.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي تعقيبا على التقرير إنه مستعد للتعامل مع أي سيناريو، لكنه امتنع عن التعليق على مسائل تتعلق بالتسلح. ولم ترد الصناعات الجوية الإسرائيلية على استفسارات الصحيفة.

Amazing footage showing two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, most likely carried out by the Israeli Arrow 3 (“Hetz”) exoatmospheric hypersonic anti-ballistic missile system. pic.twitter.com/OPSI5GJXny — Rocket Alert (@rocketalertlive) June 15, 2025

ملاجئ متنقلة

وفي هذا السياق أعلنت إسرائيل خطة لنصب عشرات من الملاجئ المتنقلة في مراكز المدن بمنطقة تل أبيب الكبرى، بالتعاون بين وزارة الأمن وقيادة الجبهة الداخلية، لتوفير حماية فورية في المناطق التي تفتقر إلى ملاجئ عامة أو مبانٍ مجهزة بملاجئ منزلية.

جاء القرار بعد مقتل 24 إسرائيليا وإصابة المئات منذ بدء التصعيد مع إيران، على أن تُنصب الملاجئ قرب المدارس والمؤسسات العامة وليس في الشوارع، لتأمين أكبر عدد من المدنيين في حالات الطوارئ.

أمريكا أيضا تعاني

وبيّن المسؤول الأمريكي للصحيفة أن الصواريخ الاعتراضية الموجودة في المخزون الأمريكي معرضة أيضا لخطر النفاد.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي تنقسم إلى 4 طبقات هي القبة الحديدية (بمدى من 4 إلى 70 كيلومترا)، ومقلاع داود (بمدى من 40 إلى 300 كيلومتر)، وسهم 2 (بمدى 500 كيلومتر)، وسهم 3 (بمدى 2400 كيلومتر)، ويتم اعتراض معظم الصواريخ الباليستية القادمة من إيران بواسطة منظومتي سهم 2 وسهم 3.

ودخل سهم 2 المخصص لاعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، الخدمة عام 2000، وبدأ استخدام سهم 3 المطور لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، عام 2017.