خامنئي ردا على ترامب: العقلاء لا يتحدثون بلغة التهديد (فيديو)

حذّر المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، من أن أي تدخل عسكري أمريكي في إيران سيؤدي إلى عواقب وخيمة، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يخضع لأي تهديد أو إملاء.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني في اليوم السادس من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، قال خامنئي إن “الولايات المتحدة يجب أن تدرك أن أي تدخل عسكري منها سيقابل بلا شك بخسائر لا يمكن تعويضها”.

جاءت تصريحات خامنئي ردا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران إلى “الاستسلام”، وشدد المرشد الإيراني على أن “العقلاء” الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون معها بلغة التهديد.

“لن نرضخ أبدا”

وأشاد خامنئي “بسلوك الشعب الإيراني المتزن والشجاع في مواجهة العدوان الصهيوني”، وقال “شعبنا يقف بثبات في وجه الحرب المفروضة عليه ولن يرضخ أبدا لأي نوع من الفرض أو الإملاء”.

وأكد خامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية “جاهزة ومدعومة من مسؤولي البلاد والشعب”، مشيرًا إلى أن “الشعب الإيراني لن يتخلى عن دماء شهدائه ولن يتنازل عن انتهاك سماء بلاده، وعلى الأمريكيين أن يعوا خطورة أي خطوة عسكرية قد يتخذونها”.

وتأتي تصريحات المرشد الأعلى وسط تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران، ومخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع.