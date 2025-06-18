قافلة الصمود تصل إلى تاجوراء وسط استقبال شعبي واحتفالات بعد الإفراج عن معتقليها (شاهد)

عبّر المشاركون في “قافلة الصمود” البرية لدعم غزة عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عن رفاقهم الذين كانوا معتقلين لدى سلطات الشرق الليبي.

يذكر أن قافلة الصمود لدعم غزة، قد وصلت ظهر اليوم الأربعاء، إلى مدينة تاجوراء الساحلية شرق العاصمة الليبية طرابلس، وذلك في طريق عودتها إلى تونس.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول القافلة إلى المدينة، وسط حفاوة وترحيب من الأهالي الذين حمل بعضهم لافتة كبيرة تحمل عبارة ” تضامن أهالي تاجوراء مع قافلة كسر الحصار على غزة”.

احتفالات وهتافات

ووثّقت مقاطع مصورة احتفال الناشطين داخل أحد مراكز التخييم في مدينة زليتن الليبية، حيث أطلقوا الألعاب النارية ورددوا هتافات دعم للشعبين الليبي والفلسطيني، فرحة بإطلاق سراح زملائهم.

وتعالت الزغاريد والشعارات المناصرة للقضية الفلسطينية، إلى جانب هتافات تندد بمنع سلطات الشرق الليبي ومصر مرور القافلة باتجاه غزة.

عودة القافلة

من جانبها، قالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في بيان “منذ اللحظة الأولى التي شرعنا فيها لإعداد وتنظيم قافلة الصمود، لم نتوهم أبدا أن طريقنا إلى غزة سيكون معبدا بالورود”.

وقال البيان إن عودة القافلة إلى تونس هي خطوة إضافية اتجاه غزة، وهي تعد لحظة ضمن مسار نضالي أعاد توجيهه السابع من أكتوبر، وإن خيار العودة -إن قرر- فإنه تكتيك ضروري وجزء من المسؤولية عن سلامة المشاركين.

توسيع معركة الإرادة

وأكد البيان أن القافلة حققت هدفها الاستراتيجي بخوضها معركة الإرادة وتوسيعها لهامش الفعل الشعبي خارج المعادلات الرسميّة ونجحت في تحويل تونس إلى قاعدة متقدمة لدعم المقاومة، لا في مستوى الشعارات بل في مستوى الفعل والتنظيم الجماهيري.

وختم البيان بأن “قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة حققت هدفها بالوصول -ليس بالمعنى الجغرافي- بل بإعادة المعنى الثوري لفعل التضامن مع فلسطين وهي تمرين أوّلي لما سيأتي.. فالمعركة لم تبدأ بعد”.

القافلة في شرق ليبيا

وفي شرق ليبيا، أوقفت قوات أمن المنطقة الشرقية “قافلة الصمود” يوم الخميس، ومنعتها من مواصلة طريقها نحو معبر أمساعد الحدودي مع مصر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، أن قوات أمن المنطقة الشرقية في ليبيا، أوقفت القافلة، ومنعتها من مواصلة طريقها، وذلك بعد استقبال شعبي حافل للقافلة عند دخولها الأراضي الليبية من معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وتضم القافلة أكثر من 1500 ناشط من دول عدة، ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم الفلسطينيين المحاصرين في غزة.