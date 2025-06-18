شاهد: لحظة إلقاء طائرة “كواد كابتر” قنبلة باتجاه منتظري المساعدات شمال غزة

وثق ناشط فلسطيني لحظة إلقاء طائرة “كواد كابتر” تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلة باتجاه منتظري المساعدات قرب منطقة زيكيم شمال قطاع غزة.

وأظهرت اللقطة الطائرة المسيّرة وهي تُسقط القنبلة على مجموعة من المواطنين الذين اضطروا للذهاب إلى منطقة زيكيم -حيث تدخل بعض الشاحنات عبر المعبر الواقع شمال غزة– وذلك أملا في الحصول على بعض الطعام لعائلاتهم.

وانفجرت القنبلة وسط التجمع وتصاعد الدخان من الموقع، في مشهد يلخص معاناة آلاف الغزيين الذين يتزاحمون يوميا بحثا عن قوت يومهم وسط حصار خانق.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاستهداف المتعمد للمجوعين، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يكرس سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين.

وأوضح المكتب في بيان أن الطائرات المسيرة والدبابات الإسرائيلية تستهدف باستمرار التجمعات السلمية التي تترقب شحنات الغذاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف.

فوضى منظمة

وذكر البيان أن الاحتلال يتعمد خلق فوضى منظمة في القطاع عبر دعم عصابات مسلحة تهاجم قوافل الإغاثة وتنهبها، بينما يمنع الاحتلال إدخال المساعدات بشكل منتظم ويقوض عمل المنظمات الدولية.

وكشف المكتب الإعلامي إحصائية مفزعة للفترة الممتدة من 27 مايو/ أيار حتى 15 يونيو/ حزيران 2025، مشيراً إلى استشهاد 300 فلسطيني وإصابة 2649 آخرين، بينهم حالات خطرة، إضافة إلى فقدان 9 أشخاص، خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء من مراكز مساعدات أمريكية–إسرائيلية تحولت إلى “مصائد موت”.

ويعاني القطاع من أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 100 يوم، في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال الوقود والمساعدات، وغياب أي تحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل.