نيويورك تايمز: إيران تهدد بضرب قواعد أمريكية في حال مشاركة واشنطن في الهجمات

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران جهّزت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى استعدادًا لاستهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، إذا ما أقدمت واشنطن على شن ضربات مباشرة ضدها.

وحذّر المسؤولون من أن جماعة “أنصار الله” في اليمن، إلى جانب الجماعات المسلحة الموالية لطهران في العراق وسوريا، قد تنضم إلى التصعيد العسكري عبر شن هجمات ضد المنشآت والقواعد الأمريكية في المنطقة، ما يُنذر بتوسّع رقعة الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية جديدة.

وفي خطوة تصعيدية أخرى محتملة، أفادت المصادر ذاتها للصحيفة أن إيران قد تبدأ بزرع الألغام في مضيق هرمز الاستراتيجي، في محاولة منها لتقييد حركة السفن الحربية الأمريكية ومنعها من دعم أي عمليات عسكرية قد تستهدف الأراضي الإيرانية.

في هذه الأثناء، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مطولًا مع فريقه للأمن القومي، الثلاثاء، داخل “غرفة العمليات” في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، لمناقشة التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته مصادر مطلعة. وقد استمر الاجتماع أكثر من ساعة، دون أن يصدر أي بيان رسمي بشأن ما تم تداوله بين كبار القادة الأمنيين والعسكريين.

وقبيل الاجتماع، صعّد ترامب من لهجته ضد طهران، حيث نشر منشورًا على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي طالب فيه بـ”الاستسلام غير المشروط” لإيران، في إشارة إلى إغلاق الباب أمام أي تفاوض في الوقت الراهن.

وبحسب الصحيفة، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة، في حال قررت الدخول في المواجهة، ستكون بمثابة العامل الحاسم في إحداث دمار شامل لبرنامج إيران النووي، وهو هدف لا تستطيع إسرائيل تحقيقه بمفردها، في ظل القيود العملياتية والقدرات التسليحية المحدودة مقارنة بالترسانة الأمريكية، بحسب التقرير.