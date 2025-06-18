هل تفرض إسرائيل سيطرتها على الشرق الأوسط؟ (فيديو)

علق الكاتب المصري فهمي هويدي في مداخلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، على سير إسرائيل بخطوات حثيثة نحو فرض سيطرتها على الشرق الأوسط، إذ أنها تحتل أجزاء من لبنان وتخلصت من تهديد حزب الله بشكل كبير، واستطاعت أن تحوز أراضي جديدة في سوريا، وتضرب الآن إيران وتقوم بإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة دون رادع حقيقي.

وأوضح هويدي أن إسرائيل قد “تكتب صفحة في التاريخ، ولكنها لا تكتب التاريخ ذاته”، مضيفاً: “هذا الذي حدث صحيح، لكنه يشكل فقرة في سجل طويل من التراكمات. التحولات التي حصلت مؤخراً في القضية الفلسطينية والرأي العام الغربي تختلف كثيراً عن الانطباع السائد في العالم العربي، رغم الصمت المخيم على المنطقة”.

وأضاف: “هناك تحول في صورة إسرائيل من دولة تدعي الدفاع عن النفس إلى كيان فاقد للسمعة الأخلاقية والقانونية. لم يعد أحد يعول عليها، حتى في الرأي العام العربي الذي قد يكون صامتا لكنه يعبئ الغضب وقد يسفر هذا الغضب عن وجهه الحقيقي في الوقت المناسب”.

وختم هويدي بالإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والجماعات الأوروبية الساعية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين “تشكل نقاطاً في سجل سوابق إسرائيل التي فقدت شرعيتها، حتى كدولة ديمقراطية أو كدولة تحترم ما يسمى بأخلاقية الحرب والسلام”.

والجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران، سمته “الأسد الصاعد“، مستهدفة منشآت نووية وعسكرية، بدعم أمريكي ضمني، ووصفت العملية بأنها استباقية. وأكد نتنياهو أن الهدف ضرب القدرات النووية والعسكرية الإيرانية.

وردَّت إيران بسلسلة ضربات صاروخية ومسيَّرات، أسفرت عن قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة، في أكبر مواجهة علنية بين الطرفين وتحوُّل خطير ينذر باتساع التصعيد في المنطقة.