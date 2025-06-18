هيئة البث الإسرائيلية: وزارة المالية تؤخر “طلبا عاجلا” من الجيش

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزارة المالية تؤخر منذ يومين تحويل ميزانية لتعزيز الملاجئ في أنحاء إسرائيل.

وأضافت الهيئة أن الجيش قدّم طلبا عاجلا لتمويل إضافي بقيمة 100 مليون شيكل لتدعيم التحصينات الفورية، لا سيما في مناطق مهدّدة مثل منطقة تل أبيب الكبرى.

وتشمل الميزانية وفقا لهيئة البث: 50 مليون شيكل لبناء ملاجئ إسمنتية جديدة ونشرها فورا، و50 مليون شيكل لترميم الملاجئ بمساعدة وزارة الأمن.

وقالت مصادر لهيئة البث إن التأخير في المصادقة على الميزانية حال دون نشر عشرات الملاجئ النقّالة الجديدة مع بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن “التأخير يضرّ بالأساس بالفئات الضعيفة التي لا تملك تحصينات في منازلها وتضطر للبقاء في ملاجئ عامة”.