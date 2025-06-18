وزير الدفاع الأمريكي: نشرنا قدرات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاربعاء، أن البنتاغون يعمل على إعادة بناء جاهزية الجيش الأمريكي وتحديث قدراته، بهدف تعزيز موقع الولايات المتحدة العسكري على مستوى العالم، مشددًا على أن واشنطن “ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن بلدها”.

وقال هيغسيث خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لقادة في البنتاغون “نعمل من أجل أن تظل قوتنا هي الأكثر فتكًا في العالم بأسره”، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لزيادة موازنتها، في إطار خطة واسعة تشمل تعزيز الصناعات الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية.

وأوضح الوزير الأمريكي أن إقرار موازنة وزارة الدفاع الجديدة “من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في المقام الأول ويحسن من أوضاع جنود الجيش”، مؤكدًا تخصيص 26 مليار دولار لتعزيز القدرات النووية، ضمن ما وصفه بـ”استعادة الردع العسكري في مواجهة التحديات العالمية”.

وأشار هيغسيث إلى أن البنتاغون يتحرك بسرعة لاستعادة قدراته في مجال التصنيع العسكري، وهو عنصر حيوي في دعم خطط التوسع والتحديث التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

وفي سياق متصل، كشف هيغسيث أنه أصدر تعليمات بنشر قدرات عسكرية إضافية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى “حماية قواتنا وتعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة”.

ورغم عدم كشفه عن طبيعة تلك القدرات الإضافية، أكد الوزير أنها تأتي ضمن توجيهات مباشرة لتعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية، وتوفير خيارات عسكرية جاهزة للرد في حال تهديد المصالح الأمريكية أو تعرض القوات لأي خطر.