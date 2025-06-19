إصابة مباشرة لـ”سوروكا” الإسرائيلي.. انفجار يهز بئر السبع ومخاوف من تسرب مواد خطرة (شاهد)

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع جراء قصف إيراني، مما تسبب في أضرار جسيمة في أجزاء من المبنى.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى الاشتباه في تسرب مواد خطرة من أحد طوابق المستشفى نتيجة سقوط صاروخ، وهو ما استدعى إخلاء الموقع.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تواصل عمليات المسح في مناطق أخرى جنوبي البلاد للتحقق من احتمالات تسرب إضافي للمواد.

عشرات المصابين جراء الهجوم الإيراني

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عشرات من الأشخاص أصيبوا جراء القصف الإيراني، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأفادت القناة 12 بأن 26 مصابا نُقلوا إلى مستشفيات متعددة، كما أشار مستشفى وولفسون في حولون، إلى استقباله 23 جريحا، بينهم 4 في حالة خطرة. وأعلنت خدمات الإسعاف أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 44، منها ثلاث حالات حرجة.

ردود إسرائيلية

ومن جانبها، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية طهران، بشن هجوم مباشر على مركز طبي مدني، مؤكدة أن إسرائيل “لن تقف مكتوفة الأيدي”، وستواصل الدفاع عن شعبها.

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قصف المستشفى بأنه “انتهاك خطير للغاية للقانون الدولي”، كما أكد وزير الصحة الإسرائيلي أن استهداف مركز طبي “تجاوزٌ لخط أحمر”.

إيران: أهدافنا كانت عسكرية

وفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم استهدف مقر قيادة الجيش ومركزا استخباريا وموقعا عسكريا قرب مستشفى سوروكا.

كما ذكرت وكالة فارس أن الحرس الثوري استهدف مركز اتصالات وتحكم عسكري قريبا من المستشفى، وأن المستشفى تعرض فقط لموجة انفجار من دون ضرر مباشر.

ومن جهته، صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وفقًا لرويترز بأن بلاده “ستواصل مهاجمة أي هدف يتبع المعتدي الصهيوني”.

نتنياهو يعلق على الهجوم

وفي أول تعليق له على الهجوم، توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إيران، بدفع “ثمن باهظ، لإطلاق الصواريخ على مستشفى سوروكا والمدنيين في وسط البلاد”.

وبدوره، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن “إيران تحاول قتل مدنيين أبرياء”، مضيفا أن الهجوم أظهر للعالم “وجه النظام الإيراني الحقيقي”.