إصابة مبنى البورصة الإسرائيلية شرق تل أبيب وصور تكشف آثار الضربة الإيرانية (شاهد)

أطلقت إيران، اليوم الخميس، دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وأصابت ضربات عدة أهدافا في العمق من بينها مبنى بورصة تل أبيب في رمات غان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مثل موقع “واي نت” التابع ليديعوت أحرونوت، وصحيفة كالكاليست الاقتصادية، بأن منطقة رمات غان شهدت دمارا هائلا، إثر سقوط صاروخ إيراني، حيث ارتفعت سحابة دخان كبيرة بعد الضربة وتطاير زجاج مبانٍ مجاورة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن 21 شخصا أُصيبوا بجروح خفيفة في المنطقة، بعض إصاباتهم ناجمة عن تحطم زجاج أو انهيارات جزئية للبنايات.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى الموقع، وعملت على إجلاء السكان وتنظيف الشوارع من الحطام، وحذرّت الجمهور من الاقتراب بسبب خطر الزجاج المتطاير والحطام.

موجة صاروخية إيرانية

وأعلنت إيران تنفيذ الموجة الرابعة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″ بضرب أهداف استراتيجية لإسرائيل. إذ أطلقت طهران موجة صاروخية جديدة إضافة إلى المسيّرات في هجوم مزدوج استهدف تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسبب في انفجارات ضخمة وانهيارات، وإطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته الأسد الصاعد، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرارا مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.