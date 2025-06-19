انفجارات ضخمة وعشرات الإصابات.. مشاهد الدمار في تل أبيب جراء ضربات إيران (فيديو)

أطلقت إيران، صباح اليوم الخميس، دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بحسب ما ذكرت وكالة فارس للأنباء في اليوم السابع من الحرب غير المسبوقة بين طهران وتل أبيب.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة، 129 شخصا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على وسط تل أبيب وبئر السبع، قبل أن يرتفع العدد إلى 140 بينهم 6 في حالة خطرة، بحسب هيئة البث الرسمية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بوجود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وسماع أصوات انفجارات ضخمة، في حين أعلنت إيران إطلاق موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

“صواريخ متطورة باتجاه تل أبيب”

وكتبت وكالة فارس “صواريخ متطورة باتجاه تل أبيب”، في حين كان التلفزيون الإيراني الرسمي يبث مشاهد مباشرة من المدينة الإسرائيلية، وأعلنت إسرائيل إصابة مستشفى في جنوب البلاد بعد دفعة الصواريخ الجديدة اليوم.

وأقرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن رشقة صاروخية إيرانية -شملت نحو 25 صاروخًا- أسفرت عن إصابات وأضرار في عدة مناطق داخل إسرائيل “في واحدة من أعنف الهجمات الصاروخية حتى الآن”.

وتحت عنوان “إصابات وأضرار جسيمة جراء رشقة صاروخية إيرانية”، قالت إن صاروخا سقط في مستشفى سوروكا في بئر السبع، أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في عدد من المباني داخل المجمع الطبي.

إصابات خطرة في حولون

وفي مدينة حولون التي تقع جنوب شرق مدينة تل أبيب، أصيب 16 شخصًا نتيجة سقوط صواريخ وشظايا، وُصفت حالة ثلاثة منهم بأنها خطيرة، بحسب ما ذكرت الهيئة الرسمية.

وقالت هيئة البث الرسمية إن 12 آخرين أصيبوا جراء سقوط صاروخ بالقرب من مبنى البورصة.

كما أفادت هيئة البث، بسقوط صاروخ عند مدخل مستوطنة أريئيل، كما تم رصد سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مناطق متفرقة.

أقوى دوي انفجارات في القدس المحتلة

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات قوية وطويلة صباح الخميس في القدس وتل أبيب، بعدما رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران، مما استدعى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل.

وقالت إن الانفجارات دوت قرابة الساعة (07:10) بالتوقيت المحلي (الساعة 04.10 بتوقيت غرينتش) وهي الأقوى في القدس المحتلة منذ بدء الحرب التي اندلعت بهجوم إسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري.