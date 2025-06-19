البيت الأبيض يكشف موقف ترامب من التدخل في الحرب على إيران

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قرارا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، نقلا عن رسالة من ترامب “استنادا إلى حقيقة أن هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تجري أو لا تجري مع إيران في المستقبل القريب، سأتخذ قراري بشأن التدخل من عدمه خلال الأسبوعين المقبلين”.

واضافت المتحدثة، في مؤتمر صحفي، أن “ترامب يريد الحلول الدبلوماسية لكنه ليس متخوفا من استخدام القوة، موضحة أنه “جرى تقديم إفادة وإطلاع إلى ترامب اليوم على العملية الإسرائيلية ضد إيران”.

وهذه أهم النقاط التي تحدثت عنها المتحدثة باسم البيت الأبيض في المؤتمر الصحفي بشأن إيران:

يجب ألا يتفاجأ أحد بشأن موقف ترامب حول إيران.

التواصل بين الولايات المتحدة وإيران استمر بعد الهجمات الإسرائيلية.

لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا وهناك اتفاق عام على ذلك.

الأولوية القصوى لترامب تتمثل في عدم حصول إيران على السلاح النووي.

ترامب قال إن الإيرانيين مهتمون بالقدوم إلى البيت الأبيض.

مصرون على حقيقة أن إيران قريبة من الحصول على سلاح نووي أقرب من أي وقت مضى.

إدارة ترامب جاهزة للدفاع عن المصالح الأمريكية.

لا توجد مؤشرات على انخراط الصين عسكريا مع إيران.

إسرائيل نجحت في تخطي التوقعات بشأن قدرتها على عرقلة البرنامج النووي الإيراني.

إيران في وضع صعب وضعيف للغاية بعد الضربات التي تلقتها من إسرائيل.

سيكون على إيران التوصل إلى اتفاق أو مواجهة عقوبات وخيمة وأرسلنا لهم اتفاقا واقعيا.

إيران لديها كل الاحتياجات اللازمة لتصنيع السلاح النووي.

ترامب لم يحسم موقفه

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت، أمس الاربعاء، أن ترامب قال لكبار مساعديه إنه “وافق على خطط الهجوم على إيران، لكنه أرجأ إعطاء الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كان طهران سوف تتخلى عن برنامجها النووي”، وذلك وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن “ترامب يأمل أن التهديد بالانضمام إلى الهجمات الإسرائيلية على إيران، والمستمرة لليوم السادس، سوف يجبر طهران على الاستجابة لمطالبه”.

وعلى الرغم من الاستعداد لاحتمال مشاركة الولايات المتحدة في ضربات ضد إيران فأن أفرادا مطلعين على تفكير ترامب قالوا للصحيفة إنه “قد يفضل حل الأزمة دبلوماسيا”.