الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقرات أمنية ومرافق نووية في إيران

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، اليوم الخميس، أن قوات بلاده نفّذت سلسلة هجمات داخل الأراضي الإيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث أن الهجمات شملت مواقع عسكرية وأمنية ذات طابع استراتيجي، في إطار ما وصفه بـ”الرد الواسع على العدوان الإيراني الأخير”.

وقال إن الجيش استهدف “مقر القوات الخاصة لجهاز الأمن الداخلي الإيراني في طهران”، مشيرا إلى أن “المؤسسة العسكرية مستعدة لحرب طويلة الأمد وتواصل ضرب منصات إطلاق الصواريخ داخل إيران”.

وأوضح المتحدث العسكري أن “مقاتلات سلاح الجو نفّذت موجة غارات ضد منظومات صواريخ أرض-أرض وأرض-جو إيرانية، وضربت أهدافا في غرب إيران”، مضيفا أن “إحدى الضربات أصابت مرفقا نوويا غير نشط، لكنه قابل للاستخدام في إنتاج مادة البلوتونيوم الانشطارية”.

واتهم ديفرين النظام الإيراني باستخدام “صاروخ متشظٍّ بهدف زيادة عدد الضحايا المدنيين”، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي “يعمل على إزالة التهديد الوجودي الذي تشكله إيران على دولة إسرائيل“.

وأكد أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية “تعمل بلا توقف لاعتراض التهديدات المختلفة، التي لا تقتصر فقط على الصواريخ”، موضحا أنه “تم اعتراض أكثر من 80 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه إسرائيل”.

واتهم ديفرين إيران باستهداف منشآت مدنية بشكل متعمد، قائلا “النظام الإيراني نفّذ هجوما متعمدا على مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، وهذا يعد إرهاب دولة وخرقا فاضحا للأعراف الدولية”.

وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول إن “المؤسسة الأمنية ملتزمة بضرب مصادر التهديد في العمق الإيراني، ولن تسمح لطهران بترسيخ معادلة ردع جديدة على حساب أمن الشعب الإسرائيلي”.