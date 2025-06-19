الحرس الثوري ينشر صورا لإسقاط مسيرة إسرائيلية (فيديو)

نشر الحرس الثوري الإيراني صورا قال إنها توثق لحظة إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء محافظة لرستان، غربي البلاد.

وأكد معاون الشؤون الأمنية لمحافظة لرستان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن الطائرة المسيّرة من طراز “هرمس”.

وأوضح أنه تم إسقاط المسيّرة بصاروخ “ميثاق”، بعد رصدها من قبل عناصر اللواء الهجومي المتحرّك “284” التابع للفرقة “84” في المحافظة، مضيفا أن المسيّرة “تم تدميرها بالكامل”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن شبكة الدفاع الجوي في لرستان في حالة تأهب قصوى، وتواصل رصد أي تحركات جوية معادية واستهدافها، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية تم تدمير عدد من الطائرات الصغيرة المسيّرة الإسرائيلية، فوق أجواء المحافظة.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران عن نجاح منظوماتها الدفاعية في مناطق أخرى بإسقاط مسيّرات إسرائيلية مماثلة، وقال معاون الشؤون الأمنية لمحافظة خراسان لوكالة “تسنيم”، إن الدفاعات الجوية الإيرانية في مدينة مشهد تمكنت من إسقاط الطائرات المسيّرة الصغيرة جميعها التي دخلت أجواء المحافظة، في “اشتباك جوي ناجح”.

وأوضح أن حالة الأمن في مشهد “مستقرة حاليا”، وتم تنفيذ عمليات رصد دقيقة خلال الأيام الأخيرة أدت إلى تدمير عدد من المسيّرات الإسرائيلية.

كما أعلنت منظومة الدفاع الجوي في مصفاة طهران الواقعة في منطقة باقرشهر، بالتنسيق مع الدفاعات الجوية في كهريزك، عن إسقاط مسيّرات إسرائيلية عدة خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأكدت شبكة الدفاع الجوي في محافظة طهران استمرارها في مراقبة التحركات الجوية العدائية ورصدها، وقالت إنها تتحرك فورا ضد أي اختراق معادٍ، وتعمل على تدميره دون تأخير.