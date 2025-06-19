بالهاون والعبوات المتفجرة.. سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس (فيديو)

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، مشاهد من قصف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان عبر تليغرام “سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف مجاهديها بحمم الهاون تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مدينة خان يونس ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وأظهرت المشاهد مراحل إعداد منصة إطلاق قذائف الهاون، ويظهر في المقطع المصور تبادل مقاتلي السرايا تزويد المنصة بقذائف الهاون.

تدمير جرافة وآلية عسكرية

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس “بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا تمكنهم من تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) بعبوة برميلية شديدة الانفجار -مزروعة مسبقا- في محيط مفترق الفاو شمال بلدة الفخاري شمال شرق خان يونس“.

وقالت السرايا في أحدث بياناتها إن مجاهديها “تمكنوا من تفجير عبوة أرضية بآلية عسكرية صهيونية في محيط مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بتاريخ 16يونيو/حزيران الجاري”.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة المستمرة لليوم الـ620 على التوالي.