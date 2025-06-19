بن غفير في بئر السبع: أبلغوا عن كل من يشاهد قناة الجزيرة (فيديو)

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، هجومه على قناة الجزيرة، واصفا إياها بأنها تهديد مباشر لأمن إسرائيل، داعيا إلى الإبلاغ عن متابعيها والمتعاونين معها.

وقال بن غفير، خلال تفقده موقع مستشفى سوروكا في بئر السبع الذي أصيب بضربة إيرانية، اليوم الخميس، إن “سياسة وزارته واضحة اتجاه قناة الجزيرة، ولن يسمح لها بالبث داخل إسرائيل”.

وأضاف “قناة الجزيرة تشكل خطرا على أمن الدولة”، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استمرار نشاطها الإعلامي في إسرائيل.

الإبلاغ عن متابعي الجزيرة

ولم يتوقف بن غفير عند انتقاد الجزيرة فحسب، بل ذهب إلى دعوة قوات الشرطة والجمهور إلى “الإبلاغ عن كل من يشاهد أو يتعاون مع قناة الجزيرة”.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.

هل هناك من يعمل مع الجزيرة؟

وأثناء وجوده في موقع القصف الإيراني، تساءل بن غفير بصوت مرتفع أمام الحضور “هل هناك أي شخص يعمل مع قناة الجزيرة؟”، في إشارة إلى نيته عدم السماح لأي صحفي متعاون معها بالعمل داخل إسرائيل، موضحًا أن كل من يُرصد تعاونُه مع القناة يجب أن يبلغ عنه فورًا.

تأتي تصريحات بن غفير بالتزامن مع إحدى أعنف الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بسقوط نحو 25 صاروخًا في مناطق متفرقة، خلفت إصابات وأضرارًا مادية كبيرة.

إغلاق الجزيرة

يُشار إلى أنه في 1 إبريل/نيسان 2024، أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا يتيح للحكومة حظر أي شبكة إعلامية أجنبية “تعتبر خطرا أمنيا”، وتشمل الإجراءات وقف البث، وإغلاق المكاتب، ومصادرة المعدات.

وفي 5 مايو/أيار 2024، وعلى خلفية تغطية الجزيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي على إغلاق مكتب الجزيرة في القدس الشرقية ومصادرة معداتها، وتم إيقاف بث القناة.

وداهمت الشرطة الإسرائيلية ومفتشو وزارة الاتصالات مكتب الجزيرة بالقدس، ونفذوا قرار الإغلاق وصادروا أجهزة البث.