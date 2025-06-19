إجراء أمني في إسرائيل لمنع البث من مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها نشرت دوريات لوقف بث وسائل إعلام أجنبية وذلك بحجة أنها تكشف “مواقع دقيقة” قد تُستخدم ضد إسرائيل.

وأضافت الشرطة في بيان “بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشف المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثا غير قانوني”.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 بن غفير في بئر السبع: أبلغوا عن كل من يشاهد قناة الجزيرة (فيديو) end of list

وذكرت الشرطة أن الخطوة جاءت بناء على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كَرعي، “ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل”.

وأفاد البيان أن وحدات الشرطة اقتربت من فرق البث وصادرت معدات، خاصة تلك المرتبطة بشبكات مثل “الجزيرة”، التي حُظرت سابقا في البلاد .

شرطة إسرائيل لن تسمح بالمساس بأمن الدولة وسلامة مواطنيها. في أعقاب بث وسائل إعلام أجنبية، بينها قناة #الجزيرة، لمواد توثق بدقة مواقع سقوط الصواريخ – ما يشكل خطرًا أمنيًا – أرسلت شرطة #إسرائيل دوريات عملت على وقف هذا البث غير القانوني. الخطوة نُفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات،… pic.twitter.com/6A5JlUmszS — شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) June 19, 2025

وصباح اليوم، جدد بن غفير، هجومه على قناة الجزيرة، واصفا إياها بأنها تهديد مباشر لأمن إسرائيل، ودعا إلى الإبلاغ عن متابعيها والمتعاونين معها.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا مشددا على تحديد مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية ما لم تكن مواقع مدنية.

اعتقال مصور

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار يشمل حظر بث أي تغطية أجنبية تنقل مواقع سقوط الصواريخ تفصيليًّا.

وفي هذا السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بدعوى أنه يصور لقناة الجزيرة.

وذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن الشرطة أوقفت “عدة وسائط أجنبية” تنقل البث من مواقع التأثير، واعتبرت أن مثل هذه المشاهد تشكل تهديدا للأمن القومي.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي قد قال في منشور على منصة إكس، أمس الأربعاء “بعد إغلاق قناتي الجزيرة والميادين، وبعد التشاور والتعاون الكامل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، توجهتُ إلى المستشار القانوني للحكومة بطلب لدراسة كيفية تطبيق أحكام الرقابة أيضا على شبكات أجنبية أخرى تُعرّض أمن الدولة للخطر في أوقات الحرب”.

وكانت إسرائيل قد حظرت بث قناتي الجزيرة والميادين العام الماضي، ويتم تجديد القرار بشكل متواصل.