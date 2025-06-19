شاهد: لحظة إطلاق الحرس الثوري صواريخ على مقر القيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي

أظهرت مقاطع مصورة، مساء الخميس، تُظهر لحظات إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على مقر القيادة والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي أن الهجمات الصاروخية الأخيرة استهدفت “أهدافًا استراتيجية إسرائيلية”، مشيرًا بشكل خاص إلى مقر القيادة والاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي الواقع قرب مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأوضح البيان أن الموقع المستهدف يضم “آلاف الجنود، ومنظومات قيادة رقمية، ومنصات حرب سيبرانية متطورة”، مشددًا على أن “القدرة الاستخباراتية والدقة الصاروخية للقوات المسلحة الإيرانية باتت مكشوفة أمام أعين العالم”.

وأضاف الحرس الثوري أن “كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحوّلت إلى ثكنات عسكرية تعيش في حالة من الذعر واليأس” نتيجة هذه العمليات.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن الهدف الرئيسي للهجوم لم يكن مستشفى “سوروكا” نفسه، وإنما القاعدة العسكرية المجاورة له، موضحة أن “المستشفى تضرر بعصف الانفجار فقط، فيما كان الهدف المباشر والدقيق هو المنشأة العسكرية” الكائنة ضمن مجمع “غاف يام” التكنولوجي.