شاهد: اللحظات الأولى عقب استهداف الاحتلال تجمعا لفلسطينيين في مخيم الشاطئ

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اللحظات الأولى بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجمعا لفلسطينيين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال سوق مخيم الشاطئ وشارع الجلاء في مدينة غزة.

قصف خيام الإيواء

وأفاد بوصول الشهداء العشرة وعدد كبير من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، كما أشار إلى استشهاد وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

استهداف طوابير الجوعى

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 16 فلسطينيا استشهدوا فجر اليوم، وأصيب أكثر من 50، جراء استهداف الاحتلال تجمعات لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وفي استهدافها المستمر لمنازل الفلسطينيين، قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال على منزل في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

غارات إسرائيلية

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن مروحيات الاحتلال شنت غارات غربي مدينة غزة، وقالت، إن إسرائيل قصفت بالمدفعية المناطق الشمالية الغربية للمدينة.

يأتي ذلك في وقت شنت فيه طائرات الاحتلال، غارات على حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على مدينة خان يونس.