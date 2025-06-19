قصف صاروخي جديد من إيران على إسرائيل (فيديو)

أطلقت إيران عدة رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، ليلة الأربعاء-الخميس، ضمن القصف المتبادل بينهما.

وأعلن التلفزيون الإيراني بدء الموجة الثالثة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3” بإطلاق صواريخ فائقة الثقل بعيدة المدى، فيما وصفت وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء الصواريخ بأنها “ثقيلة”.

وأظهرت مقاطع متداولة صواريخ في السماء فوق وسط إسرائيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفا أن المنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضها.

كما أظهرت مقاطع أخرى، عملية اعتراض فوق عسقلان.