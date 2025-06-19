مجزرة جديدة قرب جسر وادي غزة.. الاحتلال يستهدف عشرات المجوّعين أثناء انتظار المساعدات (فيديو)

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساريم وسط القطاع، مما أسفر عن 16 شهيدا على الأقل وأكثر من 50 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 144 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 560 آخرون خلال يوم واحد. ووفقا للوزارة، فإن معظم الشهداء كانوا ينتظرون مساعدات قرب مراكز توزيع أمريكية وسط وجنوب القطاع.

اكتظاظ المستشفيات

وفي السياق ذاته قال محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء في غزة، إن المستشفيات في القطاع تعاني من اكتظاظ غير مسبوق، حيث يرقد الجرحى على الأرض وفي الممرات، وتمتلئ غرف العمليات بالمصابين.

وأضاف أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات بسبب نقص المستلزمات الطبية والوقود، محذرا من توقف المستشفيات خلال أيام بسبب نفاد الوقود المخصص للمولدات الكهربائية.

“استهداف الجوعى جريمة حرب”

ومن جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أن 45% من المستلزمات الطبية الأساسية في القطاع قد نفدت، مع توقعات بنفاد ربع الباقي خلال ستة أسابيع.

وأكد مفوض الأونروا فيليب لازاريني في بيان أن استهداف الجوعى أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات يشكل “جريمة حرب”، واصفا النظام الحالي لتوزيع المساعدات بأنه “بائس وقاتل”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 55 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 126 ألف جريح.

وأجبر القصف الإسرائيلي المتواصل أغلب سكان القطاع على النزوح من منازلهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يتعرضون للتجويع نتيجة الحصار الإسرائيلي، ويعانون من ظروف معيشية بالغة القسوة.