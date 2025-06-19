موقف رسمي من كوريا الشمالية بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل

نددت كوريا الشمالية بالهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، وقالت إنه تصرف “غير قانوني” و”جريمة ضد الإنسانية”.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن بيونغيانغ تعرب عن “قلقها البالغ إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وتدينه بشدة”.

وأضاف البيان أن قتل إسرائيل للمدنيين هو “جريمة لا تغتفر ضد الإنسانية”.

وذكر أن “العمل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل يثير خطر اندلاع حرب شاملة جديدة في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال بيان الناطق باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن “الوضع الخطير الذي يشهده العالم اليوم يثبت بوضوح أن إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة والغرب هي كيان سرطاني يهدد السلام في الشرق الأوسط وسبب رئيسي في تدمير السلام والأمن العالميين”.

وأضاف: “المجتمع الدولي يراقب عن كثب قيام الولايات المتحدة والقوى الغربية بتأجيج الحرب، ويعارض الحق السيادي المشروع وممارسة حق الدفاع عن النفس لإيران، الضحية”.

وأشار إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة والقوى الأوروبية “يدفع الوضع في الشرق الأوسط إلى مرحلة كارثية لا يمكن السيطرة عليها”.