مسؤول إسرائيلي: إعلان ضرب “بوشهر” كان خطأ.. وروسيا تدخل على الخط

قال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة أنباء رويترز، إنه “كان من الخطأ” القول إن إسرائيل ضربت محطة بوشهر النووية في إيران.

يأتي ذلك بعد تصريحات صدرت اليوم الخميس عن المتحدث العسكري الإسرائيلي أكد فيها قصف إسرائيل مواقع نووية إيرانية في بوشهر وأصفهان ونطنز.

المسؤول الذي تحدّث لرويترز، اكتفى بتأكيد أن إسرائيل ضربت مواقع نطنز وأصفهان وآراك النووية في إيران.

وعند إلحاح الوكالة عليه بشأن بوشهر، قال المسؤول إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي أن إسرائيل ضربت الموقع، حيث يوجد مفاعل نووي إيراني.

في المقابل، نفى دبلوماسي إيراني، لرويترز، صحة إصابة محطة بوشهر، مؤكدًا أن مزاعم إسرائيل “حرب نفسية”.

وفي رد فعل على الإعلان الإسرائيلي عن قصف بوشهر، حذرت وزارة الخارجية الروسية من قصف المحطة النووية.

وقالت الوزارة في بيان أن خبراء روس يعملون في الموقع، وأن استهدافه “يشكل تهديدا مباشرا للسلامة النووية”.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتابع التطورات عن كثب، داعية إلى “وقف فوري للهجمات الجوية”.

وفي بيان منفصل، ذكرت السفارة الروسية في طهران أن محطة بوشهر “تعمل بشكل طبيعي”، ولم تسجل فيها أي أضرار تذكر، لكنها أشارت إلى ضرورة أخذ الحيطة نظرا لحساسية المنشأة وموقعها القريب من المياه الخليجية.

💬 #Zakharova: We consider Israel’s attacks on peaceful nuclear facilities in Iran to be absolutely UNACCEPTABLE.

It is imperative to prevent the spiral of violence [in the Middle East]. A negotiated solution is the only way forward, we hope that this understanding will prevail. pic.twitter.com/CgXugyDyna

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 19, 2025