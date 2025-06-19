ناشطون من “مادلين”: هذه هي خطوتنا القادمة (فيديو)

قال ناشطون ممن كانوا على متن القارب “مادلين”، التابع لتحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة، إن الشعب الفلسطيني يقاوم قمع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 80 عاما، وإن ما قاموا به لا يقارن بما يفعله الفلسطينيون.

وكشف ناشطون ممن كانوا على متن القارب “مادلين”، عن عزمهم مواصلة التحرك البحري نحو قطاع غزة رغم ما حدث.

وقال ماركو فان رينس إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال قائما، مؤكدا أنهم سيعودون “بالمزيد من القوارب، حتى نتمكن في النهاية من كسر الحصار”.

وأوضح ماركو أنه احتاج إلى علاج طبي بعد الإفراج عنه، إلا أنه أكد أن ما عاناه لا يقارن بما يعانيه “عشرات الآلاف من الفلسطينيين محتجزين الآن بشكل غير قانوني في إسرائيل”.

من جانبه، قال الصحفي الفرنسي يانيس محمدي إن جنود الاحتلال اقتحموا القارب وكان ممسكا بـ”الكاميرا” وقتها، فوجّه أحد جنود الاحتلال السلاح نحوه وطلب منه إنزال “الكاميرا” وإلا سيطلق النار.

وأضاف يانيس: “طُلب منا توقيع ورقة تفيد بأننا دخلنا المياه الإسرائيلية بشكل غير قانوني، وهو أمر غير صحيح لأن القارب تم اعتراضه في المياه الدولية”.

أما الناشط الفرنسي باسكال موريراس فتحدّث عن أوضاع الاحتجاز السيئة، مشيرا إلى منعه من الحصول على أدويته.

وقال إن التجربة كانت “صعبة نفسيا، ورغم عدم تعرضنا لعنف جسدي، إلا أن العنف المعنوي كان شديدا جدا”.

وأكد باسكال: “كانت هناك أيضا ظروف صحية مزرية، وانتشار لحشرات البقّ مما تسبب في حساسية شديدة لدى بعض أفراد الطاقم، خاصة القبطان. وكان رد فعل حراس السجن مجرد الضحك”.