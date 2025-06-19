نتنياهو يرد على سؤال بشأن اغتيال خامنئي (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تمنح أي شخصية إيرانية الحصانة من الاستهداف، بمن فيهم المرشد الأعلى.

وردا على سؤال خلال حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية مساء الخميس، بشأن احتمال اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قال نتنياهو “أصدرت تعليمات واضحة: لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تغيير النظام في طهران ليس من مهام إسرائيل، وإنما “شأن داخلي يخص الشعب الإيراني”.

وشدد نتنياهو على أن التصدي للبرنامج النووي الإيراني هو مشروعه الشخصي، مضيفا “نحن نغيّر وجه العالم، ونتقدم بإنجازات منهجية وكبيرة نحو تحقيق أهدافنا”.

وأكد أن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان مخططا له منذ شهور طويلة، وأنه لم يطلب ضوءا أخضر من الولايات المتحدة لتنفيذه، مشددا على أن “الموافقة الأمريكية لم تكن شرطا لبدء حملتنا ضد إيران”.

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل تعيش منعطفا تاريخيا حاسما، مشابها لما واجهه ديفيد بن غوريون، وقال “اتخذت قرارا بضمان بقاء الدولة الإسرائيلية في وجه المخاطر الوجودية، تماما كما اتخذ بن غوريون قرار إقامة الدولة اليهودية”.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لم تحاول وقفنا في أي مرحلة”، كما أنها “اعترفت بحقنا في الدفاع عن أنفسنا في وجه تهديد وجودي”، على حد تعبيره.

وأشار نتنياهو إلى أن الطيارين الأمريكيين يشاركون حاليا في إسقاط الطائرات المسيّرة الإيرانية، وأن واشنطن آتية لدعم إسرائيل، لا سيما من الناحية الدفاعية.

ورغم تصاعد الهجمات الإيرانية، حاول نتنياهو التقليل من أثرها، قائلا “ليس مهما عدد الصواريخ التي تطلقها إيران طالما تتصدى لها منصاتنا الدفاعية”، كاشفا أن إسرائيل كانت تشعر بالقلق حيال قدرة الجبهة الداخلية على الصمود في حال تعرضها لهجوم مكثف يشمل سقوط 500 صاروخ على أبراج تل أبيب دفعة واحدة.

وفي حديثه عن استراتيجية بلاده الأوسع، أكد نتنياهو أن “محور الشر قد انكسر”، مشيرا إلى أن إيران لم تعد “قادرة على الاعتماد على وكلائها في غزة أو لبنان”.