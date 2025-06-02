بالقذائف والصواريخ.. القسام تستهدف دبابة وجرافة ومواقع إسرائيلية في غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي وموقعا وجرافة لجيش الاحتلال في قطاع غزة بقذائف هاون وصواريخ.

وقالت الكتائب، في بيان عبر قناتها على تليغرام: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف تجمع لقوات العدو شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بـ13 قذيفة هاون عيار 120ملم و60 ملم”.

وأضاف البيان أنه تم أيضا استهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بـ3 صواريخ رجوم قصيرة المدى أول أمس السبت، بحسب البيان.

كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” أول أمس السبت في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع. بالإضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” أمس الأحد في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس.

كمين محكم

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في بيان أول أمس السبت أن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم والاشتباك معهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا في شمال القطاع بتاريخ 27 مايو/أيار الماضي.

وتأتي عمليات القسام ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة للشهر العشرين على التوالي، وأسفرت عن 54,470 شهيدا و124,693 مصابا فضلا عن آلاف المفقودين.

وفي المقابل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة وهجوم بري شامل على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط تدمير شامل للبنية التحتية والمنازل.