سرايا القدس تدك حشود قوات الاحتلال وآلياته في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف مقاتليها بـ”قذائف الهاون” على تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

وفي تدوينه لها على منصة تلغرام، اليوم الاثنين، بثت السرايا مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان “سرايا القدس تعرض مشاهد من دك مجاهديها بحمم الهاون جنود العدو الصهيوني وآلياته في مناطق التوغل بمدينة خان يونس”.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من سرايا القدس وهم يقومون بتجهيز قذائف الهاون، ومن ثَم إطلاقها بكثافة نحو تجمعات الجنود والآليات الإسرائيلية.

وفي بيان آخر منفصل، أكدت سرايا القدس أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال أنهم قاموا “بتفجير عبوة شديدة الانفجار في جيب صهيوني من نوع ‘همر’ في موقع مستحدث للعدو شرق مدينة غزة الخميس الماضي”.

وفي بيان آخر، أكدت السرايا أنها “قصفت بقذائف الهاون تجمعا لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خان يونس”، وذلك بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى– لواء العامودي.

القسام تعلن استهداف موقع وآلية عسكرية وقوات إسرائيلية

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت تجمعا لقوات إسرائيلية وموقعا لجيش الاحتلال وآلية عسكرية في قطاع غزة بقذائف هاون وصواريخ.

وقالت الكتائب في بيان “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف تجمُّع لقوات العدو شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بـ13 قذيفة هاون عيار 120 ملم و60 ملم”.

كما جرى “استهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بـ3 صواريخ رجوم قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025″، حسب البيان.

وفي بيان ثانٍ، قالت القسام إن مقاتليها “استهدفوا جرافة عسكرية من نوع ‘D9’ بقذيفة الياسين 105، أمس الأحد، في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة للشهر العشرين على التوالي.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.