سوريا.. استئناف “تبييض السجون” في حلب

شهدت مدينة حلب شمالي سوريا، اليوم الاثنين، استئناف عملية تبادل للموقوفين بين مديرية الأمن الداخلي وما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت “سانا” أن ذلك يأتي بعد “استئناف تنفيذ بنود الاتفاق المُوقع مع رئاسة الجمهورية العربية السورية”.

وأفاد مراسل الوكالة بـ”بدء عملية تبييض السجون من الموقوفين بين الطرفين حيث يبلغ عددهم نحو 400 شخص”.

ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن عدد الموقوفين ضمن عملية التبادل الجديدة.

وفي 3 إبريل/نيسان المنقضي، شهدت حلب أول عملية تبادل للموقوفين بين الأمن الداخلي و”قسد”، وشملت نحو 250 شخصا.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية “توقيع اتفاق يقضي باندماج ‘قسد’ ضمن مؤسسات الدولة، وتأكيد وحدة البلاد ورفض التقسيم”.

ووقع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد القوات الكردية مظلوم عبدي.