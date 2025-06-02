مقاتل من كتائب شهداء الأقصى يوجه رسالة للاحتلال قبل دك آلياته في خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الاثنين، مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون على تجمعات لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة الضابطة الجمركية بمدينة خان يونس.

وفي تدوينه لها على منصة تلغرام، بثت الكتائب مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان “بعد عودتهم من خطوط القتال جنوب شرق خان يونس، أكد مقاتلونا تمكنهم من دك تجمُّع لآليات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون ‘عيار 60’ النظامي بتاريخ 1-6-2025”.

وفي الفيديو، يظهر أحد مقاتلي “كتائب شهداء الأقصى– لواء العامودي” وهو يجلس إلى جانب بعض صواريخ الهاون، ويتلو آيات من كتاب الله في سورة الحشر {وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا}.

وفي بيان منفصل، أكدت الكتائب أنها “قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط منطقة الضابطة الجمركية جنوب شرق مدينة خان يونس“، وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.